جدول مباريات اليوم الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ كاملاً والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 17 مارس 2024 اقامة عدة مواجهات على الصعيد الأوروبي لحساب الدوريات العالمية الكبرى بمسابقتي الدوري والكأس.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم الاحد الاوروبيه كاملا على النحو التالي..

مباريات الدوري الفرنسي..

ستاد بريست أمام ليل عند الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

ستاد ريمس في مواجهة ميتز عند الساعة 4 عصرا عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2

كليرمون فوت 63 أمام لوهافر عند الرابعة عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

موناكو ضد لوريان 4 عصرا عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1

رين أمام مارسيليا في تمام 6 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه في مواجهة باريس سان جيرمان عند الساعة 9:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي..

تشيلسي أمام ليستر سيتي عند الساعة 2:45 عصرا مذاعا عبر قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد أمام ليفربول عند الساعة 5:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإنجليزي..

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2.



الدوري الإيطالي..

يوفنتوس أمام جنوى 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا أمام ميلان 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أتالانتا أمام فيورنتينا 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

روما ضد ساسولو 7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان أمام نابولي 9:45 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني..

فرايبورج ضد باير ليفركوزن 4:30 عصرا عبر قناةbeIN Sports HD 5

بوروسيا أمام آينتراخت فرانكفورت 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

الدوري الإسباني..

إشبيلية أمام سيلتا فيجو 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس ضد ألميريا 5:15 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

فياريال أمام فالنسيا 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس 7:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد أمام برشلونة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1