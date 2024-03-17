رمضان شهر إجابة الدعاء.. بماذا ختم الله آيات الصيام؟

شهر رمضان فرصة مناسبة يتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات، وعلى رأسها الدعاء، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء، وتفتح أبواب الرحمة، وتفتح أبواب الجنة، وتكثر فيه مواطن إجابة الدعاء، وقد قال الله -تعالى- وسط آيات الصيام بالحث على الدعاء، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.

الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما هي الأحاديث الواردة في فضل الدعاء في رمضان؟ ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العديد من الأحاديث التي تحث على الدعاء في رمضان، ومن هذه الأحاديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعْوةُ المظلومِ".

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ للهِ تبارك و تعالى عُتقاءَ في كلِّ يومٍ و ليلةٍ (يعني في رمضانَ). وإنَّ لكلِّ مسلمٍ في كلِّ يومٍ و ليلةٍ دعوةٌ مُستجابةٌ". وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاكم رمضانُ شهرُ بركةٍ يغشاكم اللهُ فيه فيُنزِلُ الرَّحمةَ ويحُطُّ الخطايا ويستجيبُ فيه الدُّعاءَ"

