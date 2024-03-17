أمطار رعدية ونشاط للرياح .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد موضحة أن هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة، أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة حتى الثلاثاء المقبل.

الاجواء مائلة للدفء

وذكرت، الأجواء مائلة للدفء نهارًا على شمال البلاد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة، محذرة من الشبورة المائية على بعض الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

كفرالشيخ العظمى 24 والصغرى 13

طنطا العظمى 24 والصغرى 13

الاسماعيلية العظمى 24 والصغرى 11

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 18

الفيوم العظمى 30 والصغرى 13

المنيا العظمى 31 والصغرى 11

الاقصر العظمى 36 والصغرى 16

أسوان العظمى 38 والصغرى 17

