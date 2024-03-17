متحدث الوزراء: الدولة لن تتأخر عن تقديم الدعم للأهالي المتضررين من حريق "استديو الأهرام"

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الدولة لن تتأخر عن تقديم الدعم للأهالي المتضررين من حريق "استديو الأهرام".

وأِشار متحدث الوزراء - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت - إلى تضرر سبعة عقارات في حريق "استديو الأهرام"، مبينا في الوقت نفسه أن محافظة الجيزة ستقوم - بصورة فورية - في تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة جراء الحريق، وعقب التأكد من هذا الأمر؛ سيتم عمل مقايسة لحجم الأضرار والأعمال الإنشائية اللازمة لإعادة المباني لأصلها والبدء في أعمال الإصلاح.



كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حريق ستديوهات الأهرام، الذي نشبت فيه النيران فجر السبت.

وقال محمد الحمصاني، إن النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام، كما أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع محمد الحمصاني: تم منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، ووفقا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيقومان بحصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر اليوم.

وأكمل محمد الحمصاني: تم صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق أستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أن الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة سيتم صرفها بصورة كاملة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن آثار الحريق تشير إلى أنه كان حريق ضخم، كما أن الحماية المدنية بذلت جهدًا كبيرا للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه بسبب جهود الحماية المدنية لم نشهد أي إصابات أو ووفيات من الحريق.

وأكد محمد الحمصاني، أن محافظة الجيزة ستقوم بتقييم السلامة الإنشائية للمباني، ثم يتم عمل مقايسة بعد ذلك، ومن ثم يبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمكان مرة أخرى.