

في اطار احتفالات الهيئه العامه للاستعلامات بيوم المراه نظم مركز اعلام شلاتين ندوه بعنوان

المراه المصريه صانعة التاريخ والمستقبل ندوة بأعلام الشلاتين

بدا اللقاء بكلمه احمد البشاري مدير مركز إعلام شلاتين تحدث خلالها عن اهتمام

الهيئه العامه للاستعلامات باظهار دور المراه في الحياه العامه وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي تساعد على التعريف بدور المراه وتمكينها من خلال الفعاليات التى تنظمها مراكز الاعلام بقطاع الاعلام الداخلي .

كما تحدث الشيخ محمد رشاد امام وخطيب باداره اوقاف الشلاتين عن دور المراه في التاريخ الاسلامي وذكر العديد من النماذج النسائيه التي كان لها دور كبير فى صناعة الحضارة الإسلامية وكيف كرم الاسلام المراه واهتم بها واهتم باعطائها حقوقها واشار رشاد الى ان المراه عضو اساسي في المجتمع لذا شدد الاسلام على اعطاءها كافة حقوقها وإفساح المجال امامها للقيام بكل واجباتها .

واضافت سلوى عفيفي عضو المجلس القومي للمراه بالشلاتين عن الدور الذي تلعبه المراه في الحياه العامه ومشاركتها في العمل التطوعي والنجاح الذي احرزته فى مجال المشاركة المجتمعية و فى جميع المراحل التاريخية

وفي نهايه اللقاء تحدث حربي محمود سكرتير مدينه شلاتين عن اهتمام الدوله بالمراه وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وعن الدور الذي تلعبه المراه في التنميه .

و اشار حربي الى نماذج نسائيه كثيره في التاريخ المصري لعبت دور كبير جدا في المجتمع وساعدت على تطور المجتمع في جميع المجالات .