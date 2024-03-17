أحمد عبد القادر يرفض تجديد عقده مع الأهلي

رفض أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025 في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان عبد القادر في طريقه للرحيل عن الأهلي في شهر يناير الماضي بعد تلقيه عرض من سيفاس سبور التركي لاستعارته بنية شراء عقده، ولكن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات مالية.

وبدأ مسؤولو الأهلي التفاوض مع بعض اللاعبين لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وأيضاً الموسم المقبل ومن بينهم عبد القادر.