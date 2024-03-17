نانسي عجرم:" لسه بخاف من حادث السرقة وبحب سن الأربعين

حلت الفنانة “نانسى عجرم” ضيفة فى بودكاست “Big Time" الذى يقدمه عمرو أديب، كشفت من خلاله أسرار بحياتها الخاصة بطريقة عفوية وصريحة.

تأثير حادثة السرقة على نانسي عجرم:

تحدثت الفنانة “نانسي عجرم” فى البداية عن الأزمة الكبيرة التي مرت بها أسرتها عام 2020 بعد اقتحام شاب سوري لمنزلها وإطلاق زوجها النار عليه:"أنا حتى الآن لدي خوف، في المنزل عندما أسمع أي صوت، وفي الليل أتخيل المشهد وأخاف منه من وقت للآخر أعيش مراحل خوف وأتمنى أن أخرج منها".

أضافت الفنانة “نانسي عجرم” عن تأثير الحادث على بناتها : "سألت أخصائية للأطفال لأنهن تعرضن لصدمة ولحظات كانت كابوس بالنسبة لهن، سألت وخفت أن يؤثر هذا الشيء عليهن في المدرسة وفي حياتهن خفت أن تكون صدمة لا يتمكن من تجاوزها في المستقبل، والحمد لله أول أشهر كانت صعبة خاصة في المدرسة تعرضن لتنمر ولكن تمكنت من تجاوز الأزمة".

وأكملت الفنانة “نانسي عجرم”: "أنا وزوجي تخطينا هذه المرحلة كان الأمر أصعب بالنسبة له، أنا لم أحضر الحادثة كنت اسمع فقط لكن موجودة في غرفة ثانية وسمعت أصوات ولا أعرف على من كان إطلاق الرصاص، هي ذكريات غير جيدة".

نانسي عجرم وزنى 50 كيلو:

وخلال اللقاء خمن “عمرو أديب” وزن “نانسي عجرم” ليقول لها: "وزنك 50 كيلو"، فردّت عليه : "كيف عرفت؟"،فعلق ساخرًا: "في بني آدم وزنه ‏‏50 كيلو يا ناس ده إحنا بناكلهم عادي".

تابعت “نانسى عجرم”: “بحب الأكل وباكل لكن بمارس رياضة، الأكل لذة من لذات الحياة، وبحب دوق من كل شي وبحب ‏الطبخ، أحياناً لا أتناول وجبة العشاء،أحب الوجبات الخفيفة على الإفطار، مثل الفول المدمس والبيض ‏والخبز”.‏

نانسي عجرم وسن الأربعين:

كشفت الفنانة "نانسي عجرم: عن رأيها في الوصول إلى سن الأربعين فقالت : "كل السنوات قبل الأربعين تحضير لهذا العمر، وأنا أحب تفكيري وتطلعاتي وأشعر أني أراها بطريقة أحلى".

أضافت: "أعيش الحياة بظروفها واختبراتها وأيامها واستفيد من كل لحظة وكل شئ يصنع مني نانسي التي أحبها، وأشعر بتغيير حلو من جوا ومن برا".