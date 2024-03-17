الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيلباو يقتحم المربع الذهبي بالدوري الإسباني

بيلباو وألافيس
بيلباو وألافيس

دخل أتلتيك بيلباو المربع الذهبي في الدوري الإسباني، بعد انتصاره على ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين في المباراة التي. جمعت بينهما في الجولة 29 من الليجا.

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التعادل يحسم مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

سجل اللاعب الشاب جوركا جوروزيتا هدفي أتلتيك بيلباو في الدقائق 32 و37 على نحو الترتيب، وكان ألافيس قريبا من تسجيل الهدف الافتتاحي في المباراة في الدقيقة 31 لكن اهدر لويس ريوخا ركلة الجزاء ليضيع فرصة التقدم.

وصل اتلتيك بيلباو إلى النقطة 56 في المركز الرابع بعد تحقيق 16 فوزا، ليزيح أتلتيكو مدريد من التواجد ثالثا ليهبط للمركز الخامس، قبل خوضه مباراته من نفس الجولة أمام برشلونة اليوم الأحد.

بينما يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بعد تلقيه 13 خسارة هذا الموسم في للدوري.  

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