بيلباو يقتحم المربع الذهبي بالدوري الإسباني

دخل أتلتيك بيلباو المربع الذهبي في الدوري الإسباني، بعد انتصاره على ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين في المباراة التي. جمعت بينهما في الجولة 29 من الليجا.

سجل اللاعب الشاب جوركا جوروزيتا هدفي أتلتيك بيلباو في الدقائق 32 و37 على نحو الترتيب، وكان ألافيس قريبا من تسجيل الهدف الافتتاحي في المباراة في الدقيقة 31 لكن اهدر لويس ريوخا ركلة الجزاء ليضيع فرصة التقدم.

وصل اتلتيك بيلباو إلى النقطة 56 في المركز الرابع بعد تحقيق 16 فوزا، ليزيح أتلتيكو مدريد من التواجد ثالثا ليهبط للمركز الخامس، قبل خوضه مباراته من نفس الجولة أمام برشلونة اليوم الأحد.

بينما يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بعد تلقيه 13 خسارة هذا الموسم في للدوري.