أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار السكر.. تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا بالسوق المحلي والمحال التجارية اليوم السبت، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال بعض المنافذ وبيع 2 كجم سكر بالسعر الرسمي وهو 27 جنيها لكل مواطن.

وترتفع معدل استهلاك المواطنين على بعض السلع الغذائية ومن أهمها السكر خلال شهر رمضان الكريم.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار السكر خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم السبت

وما زالت أسعار السكر تشهد ارتفاعا بالسوق الحر ليصل سعر الكيلو بين 35 إلى 45 جنيهًا بالمحال.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر