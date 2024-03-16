التعرق الزائد والبشرة الدهنية علامة على الإصابة بمرض باركنسون

مرض باركنسون، هو مرض الناجم عن فقدان الخلايا العصبية في الدماغ، لا يقتل الأشخاص بشكل مباشر، لكنه يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي تهدد الحياة.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض باركنسون، إلا أن هناك علاجات متاحة لتقليل الأعراض والحفاظ على نوعية الحياة لأطول فترة ممكنة.

أعراض مرض باركنسون

تختلف أعراض مرض باركنسون من شخص لآخر، وفي بعض الأحيان يصعب اكتشاف المرض حتى من قبل المتخصصين الطبيين ولهذا السبب من المهم رؤية أخصائي اضطرابات الحركة إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض باركنسون.

يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية، وهناك أعراض قد لا تلاحظها على سبيل المثال، هل يمكن لمرض باركنسون أن يسبب مشاكل في التعرق؟ نعم، يمكن أن يكون التعرق الزائد - حتى عندما لا تشعر بالحرارة أو الانزعاج - أحد أعراض مرض باركنسون.

يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أحيانًا من مشاكل في بشرتهم ومدى قلة تعرقهم، وقد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل بسيطة فقط، بينما قد يعاني آخرون من مشاكل أكثر خطورة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية.



لماذا يسبب مرض باركنسون التعرق الزائد؟

هناك عدة أسباب للتعرق الزائد في مرض باركنسون أولاً، يمكن أن يسبب مرض باركنسون مشاكل في جزء الجهاز العصبي الذي يتحكم في التعرق.

قد ينتج الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أيضًا كمية أكبر من الزهم (مادة زيتية تحمي الجلد وتحافظ على مرونته) أكثر من المعتاد.



يمكن أن يتسبب ذلك في أن تصبح بشرتك دهنية ولامعة، خاصة على الوجه وفروة الرأس.