مساجد الاسماعيليه تستقبل الاف المصلين بصلاة القيام

أدى الالف المصلين بمساجد الإسماعيلية مساء اليوم صلاة القيام في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

وشهدت المساجد بمدينة الإسماعيلية اليوم السبت توافد الالف من المصلين على أداء الصلاة وسط أجواء إيمانية .



ورصدت بوابة الوفد الإلكترونيه صلاة القيام بمسجد الرحمن بالخامسة حيث استقبل المسجد مئات المصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح وتلا الامام ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام بالجزء السابع من القرآن الكريم.

وفي مسجد المطافي اكبر المساجد بالمدينة أدى الشيخ مصطفى البحطيطي صلاة القيام وتناول الحديث عن خطورة الدين في حياة المسلم .

واكد خلال حديثه أن اطول أية في القران الكريم هي أية الدين لما فيه من خطورة في حياة المسلم.واكد أن دين الله قد يسامح فيه ويعفو عنه أما دين العباد فلا سماح فيه.وتطرق في حديثه خلال خطبة صلاة القيام اليوم عن روشتة قضاء الدين والتي تقتضي الاستعانة بالله والاجتهاد في العمل حتى قضاء الدين والمواظبة على الأدعية والاذكار النبوية التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء الدين وابرزها دعاء " اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن .واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ".

وفي مسجد ابو بكر الصديق اكبر المساجد بحي الافرنج أدى صلاة القيام مئات المصلين خلف الشيخ ابراهيم عيسى رمضان امام وخطيب المسجد والشيخ اشرف ندا فيما كان الملتقى الفكري اليوم على موعد مع الاستاذ الدكتور رجب عودة استاذ اصول اللغة بجامعة الأزهر الحديث خلال خطبة القيام عن فروض الكفايات.

وفي مسجد بدر أبرز المساجد بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية تناوب على أداء صلاة القيام الشيخ محمد سليمان امام وخطيب المسجد واثنين من القراء الشباب .وتصدر الدعاء لاهل فلسطين بالنصر والتمكين وتحرير المسجد الأقصى وفك الكربة عن أهل غزة أبرز أدعية القنوت.