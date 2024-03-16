حفل افتتاح البطوله الرمضانيه (شهداء فلسطين) فى البعالوة بالإسماعيلية

قام مجلس ادارة مركز شباب البعالوة بالحتفالية رمضانية داخل مركز شباب البعالوة الصغري بمناسبة افتتاح أكبر دورة رمضانية علي مستوي المحافظة لعام ٢٠٢٤ بمناسبة شهر رمضان وبمناسبة مرور ١٠٠ عام علي تأسيس النادي الإسماعيلي وسط حضور ابناء البعالوة والحشد الجماهيري من مختلف القري داخل مركز التل الكبير والقصاصين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم عرض فلم تسجيلي عن مركز شباب البعالوة وعن تاريخ النادى الاسماعيلى والبطولات التى حصل عليها خلال تاريخه البرازيلى بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وأعضاء مجلس النواب.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية أبرزها احتفال الجماهير من أبناء القرية بمرور 99 عاما على تأسيس النادي الإسماعيلي، وذلك برفع الأعلام وتيشرت النادي خلال الأمسية التى أقيمت وسط المسطح الأخضر وبحضور الفرق المشاركة.



واستعرض الكابتن أحمد صلاح البعلي، عضو مجلس إدارة نادى البعالوة وأحد المسؤولين عن تنظيم الدورة الرمضانية، إن 24 فريقا من القرية والقرى المجاورة بمركزي التل الكبير والقصاصين شارك في الدورة، وصعد للنهائي فريق البعالوة الصغرى وفريق الكابتن



وأشار البعلي إنه تم تشكيل مجموعة للتنظيم برئاسة مصطفى بدران، ضمت مجموعة من شباب القرية للعمل على تنظيم حضور الفرق ومواعيدها وتنظيم حفل الختام ليليق بمركز الشاب.

وفى نهاية الحفل أكد البعلي أنه بالرغم من أن الحفل كان بأقل الإمكانيات، إلا أنه لقي إشادة من الحضور والمسؤولين، خاصة مع تنظيم رفع أعلام النادي الإسماعيلية لدعمه في مشواره في مسابقة الدوري