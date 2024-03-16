منها التشنج العضلي والتهاب المفاصل.. أسباب ألم الأصابع

إذا كان لديك إصبع أو أصابع مؤلمة، فقد يكون هناك عدد من الأسباب الكامنة، ومن التهاب المفاصل ومتلازمة النفق الرسغي إلى الإصابات والتشنجات، ويجب ألا تعتقد أبدًا أن إصبعك المتألم غير مهم، وتشرح الدكتورة ديبورا لي سبب ألم أصابعك.

يتكون الإصبع من العظام والعضلات والمفاصل والأربطة ويتمتع بإمدادات دم وفيرة، وأي شيء يسبب ضررًا لأي من هذه الهياكل يمكن أن يسبب ألمًا في الأصابع.

يمكن أن تتطور أمراض الأنسجة الرخوة أيضًا على الأصابع، وكذلك على أي جزء آخر من الجسم، مثل الخراجات والدمامل والخراجات والعقد والأورام.

أسباب التهاب الأصابع

الإصابات

من الواضح أن السقوط على يدك أو ضرب يدك أو ثني أصابعك للخلف كثيرًا يمكن أن يسبب الألم في أصابعك.



إصابات الإجهاد المتكررة

إن استخدام يديك باستمرار يعني أن أصابعك تتعرض لتوتر مستمر. هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوتار أو التهاب الأوتار. هل يتطلب عملك الكثير من العمل البدني؟ أو ربما تستخدم هاتفك أو الكمبيوتر المحمول كثيرًا؟.



تشنج عضلي

التشنج العضلي لا يمكن السيطرة عليه يحدث أثناء الكتابة. بالنسبة للآخرين، قد يصبح الأمر أكثر خطورة ويؤثر على الأنشطة الأخرى مثل الحلاقة أو وضع المكياج.



صعوبة في ثني إصبعك

في هذه الحالة، يلتهب غمد الوتر الموجود في قاعدة الوتر، مما يعني أن الوتر يعلق عندما تحاول ثني إصبعك.



متلازمة النفق الرسغي

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتم ضغط العصب المتوسط أثناء مروره عبر عظام الرسغ التي تربط اليد بالساعد، والمعروفة باسم النفق الرسغي.



العقدة العصبية

تحدث الخراجات المملوءة بالسوائل بالقرب من مفاصل الأصابع.



الالتهابات

يمكن أن تتطور على الإصبع أو أي جزء آخر من الجسم، مما يؤدي إلى تكوين الدمامل والخراجات والخراجات.



التهاب المفاصل

من المؤكد أنك سمعت عن التهاب المفاصل، لكن هل تعلم أنه يحتوي على فئات أكثر تحديدًا مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي، واتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب المفاصل حتى تتمكن من تلقي العلاج المناسب.