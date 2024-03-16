شهدت مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية ، واقعة مأساوية حيث حرمت ربة منزل ،طليقها من رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته منذ أربع سنوات، حيث أقدم شاب على التخلص من حياته وذبح نفسه، لمروره بأزمة نفسية بسبب حرمان طليقته له من رؤية ابنته، ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

شاب يكتب نهايه حياته ذبحا .. لحرمانه من رؤية ابنته في الدقهلية

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى «إبراهيم إبراهيم مرجان»، 35 سنة، لا يعمل، مقيم بعزبة الزيني دائرة المركز، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة وتوفي، بادعاء انتحار.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى انفصل عن زوجته قبل 4 سنوات، ويقيم بمفرده، ولا يعمل، وحاول رؤية ابنته إلا أن طليقته كانت تمنعه نتيجة خلافات بينهما، ما تسبب في تدهور حالته النفسية.

وكشفت التحريات أن المتوفى حاول التخلص من حياته اختناقًا بالغاز، إلا أن محاولته باءت بالفشل، ما دفعه لذبح نفسه مستخدمًا سكينا، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى مركز بلقاس لسنة 2024، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

سقوط ربة منزل مغربية الجنسية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالوراق

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، علي ربة منزل، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة الوراق وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارا من المقدم عمرو فارق رئيس مباحث قسم الدقي بالقبض علي ربة منزل تحمل الجنسية المغربية بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة أثناء القبض عليها كان بحوزتها 7860 يورو 8000 آلاف جنيه مصري، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.