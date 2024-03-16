ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، علي ربة منزل، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة الوراق وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

بحوزتها 7860 يورو ..سقوط ربة منزل مغربية الجنسية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالوراق

وتلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارا من المقدم عمرو فارق رئيس مباحث قسم الدقي بالقبض علي ربة منزل تحمل الجنسية المغربية بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة أثناء القبض عليها كان بحوزتها 7860 يورو 8000 آلاف جنيه مصري، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

سقوط عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي في الوراق

كما نجح ضباط إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة الوراق، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارا من رئيس مباحث الوراق يفيد بالقبض على عامل بمحل اكسسوارات أثناء الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأثناء القبض على المتهم كان بحوزته 100 دولار و10 دراهم 525 يوان صيني ومبلغ مصري 100 ألف جنيه، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.