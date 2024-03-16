خرف دراسة توضح.. خرف الشيخوخة يؤثر على واحد من كل ستة أشخاص

اكتشف علماء بريطانيون أن واحداً من كل ستة أشخاص سيعاني من خرف الشيخوخة خلال حياتهم، وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية، تضاعف عدد ضحايا الخرف، وهو ما يفسره زيادة متوسط العمر المتوقع والتشخيص الأفضل.

ويقدر الباحثون أن واحداً من كل ستة أشخاص في المملكة المتحدة سيعاني من الخرف أو الخرف وقت وفاته، وفي عام 2001، أصبح 6.6٪ من الناس ضحايا لهذا المرض، وفي عام 2014 كان بالفعل 15.8٪.

وفي المملكة المتحدة وحدها، وفقا لتقديرات متحفظة، يعاني حاليا 850 ألف شخص من الخرف، وبحلول عام 2025 سيرتفع هذا العدد إلى مليون، وبحلول عام 2050 إلى مليونين في روسيا، يتزايد أيضًا بشكل مطرد عدد المرضى الذين يعانون من أشكال مختلفة من الخرف بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع.

ومع ذلك، فإن هذه الإحصائيات مروعة، لأن الطب لا يزال غير قادر على تقديم طريقة واحدة لعلاج خرف الشيخوخة أو على الأقل إبطاء المرض وهناك فهم علمي بأن الخرف يحدث بسبب أمراض تهاجم الدماغ جسديًا.

وتشير الإحصائيات البريطانية إلى أن 8% فقط من ضحايا الخرف يموتون في المنزل، مقارنة بـ 21% من عامة السكان، وتفسر هذه الفجوة بحقيقة أن المرضى المصابين بالخرف يحتاجون إلى رعاية على مدار 24 ساعة، وهو ما لا تستطيع الأسر توفيره في كثير من الأحيان ولهذا السبب يتم إرسال هؤلاء المرضى في أغلب الأحيان إلى دور رعاية المسنين المتخصصة، ويمكن أن تكون السنوات الأخيرة من حياتهم مؤلمة للغاية.

ويؤكد بعض الخبراء في المملكة المتحدة أن المرضى الذين يعانون من الخرف لا يُمنحون الفرصة للتحضير لنهاية حياتهم، كما يُسمح للمرضى الآخرين ومع ذلك، لكل شخص الحق في أن يموت بالطريقة التي يريدها، ولا ينبغي معاملة ضحايا خرف الشيخوخة كمواطنين من الدرجة الثانية.