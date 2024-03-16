نجح ضباط إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بمنطقة الوراق، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

سقوط عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي في الوراق

وتلقي رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارا من رئيس مباحث الوراق يفيد بالقبض على عامل بمحل اكسسوارات أثناء الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بدائرة القسم، وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأثناء القبض على المتهم كان بحوزته 100 دولار و10 دراهم 525 يوان صيني ومبلغ مصري 100 ألف جنيه، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط «الوحش» بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة ومخدرات بقنا

كما ضبطت أجهزة الأمن بـمحافظة قنا ، اليوم السبت، مسجل خطر، هارب من حكم بالمؤبد وأحكام جنائية أخرى، بمدينة قفط التابعة لمحافظة قنا.

البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي، ومدير المباحث، ورئيس مباحث المديرية، بقيام حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون برئاسة رئيس وحدة مباحث قفط، وبمعاونة ، معاون أول والنقيب عمرو عبد الحفيظ رئيس تنفيذ أحكام، وتمكنوا من ضبط أحمد. م. ع. ا وشهرته،«الوحش»، مسجل خطر هارب من حكم بالمؤبد، مقيم قفط بقنا، بتهمة حيازة بندقية آلية، وطلقات نارية و3 طرب حشيش مخدر، و13 كيس شابو مخدر، و26 كيس بانجو، وربع كيلو هيروين.

جرى ضبط المتهم، والأسلحة والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحيازته، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة للتولى التحقيقات.