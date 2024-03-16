ضبطت أجهزة الأمن بـمحافظة قنا، اليوم السبت، مسجل خطر، هارب من حكم بالمؤبد وأحكام جنائية أخرى، بمدينة قفط التابعة لمحافظة قنا.

ضبط «الوحش» بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة ومخدرات بقنا

البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي، ومدير المباحث، ورئيس مباحث المديرية، بقيام حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون برئاسة رئيس وحدة مباحث قفط، وبمعاونة ، معاون أول والنقيب عمرو عبد الحفيظ رئيس تنفيذ أحكام، وتمكنوا من ضبط أحمد. م. ع. ا وشهرته،«الوحش»، مسجل خطر هارب من حكم بالمؤبد، مقيم قفط بقنا، بتهمة حيازة بندقية آلية، وطلقات نارية و3 طرب حشيش مخدر، و13 كيس شابو مخدر، و26 كيس بانجو، وربع كيلو هيروين.

جرى ضبط المتهم، والأسلحة والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحيازته، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة للتولى التحقيقات.

إصابة 11 شخص في حادث على الطريق الأوسطي

وقع منذ قليل حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر اتجاه أكتوبر، مما اسفر عن إصابة 11 شخص وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري وإصابة 11 شخص على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم عددا من السيارات على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر اتجاه أكتوبر، مما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.