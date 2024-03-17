قتل ربة منزل .. جنايات سوهاج تحيل أوراق عامل لفضيلة المفتي

أحالت محكمة الجنايات بسوهاج، مساء اليوم السبت، وباجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "م . ر . ج" عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم، بتهمة قتل المجني عليها "ز . ع . ع" ربة منزل بدائرة مركز طعنها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا يفيد مقتل المجني عليه والعثور على جثتها فى مسكنها غارقة في دمائها إثر طعنها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين حيث توجه إليها فى مسكنها وشل حركتها وانهال عليها طعنا بالسكين فى عدة مناطق متفرقة من جسدها وعندما حاولت مقاومته طعنها فى رقبتها حتى فارقت الحياة وفر هاربا .





وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج مساء السبت بمعاقبة المتهمين "ح . ح" عامل و"ا . ح" عامل و"ا.ح" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ج . ح . ا"بدائرة مركز جنوب محافظة سوهاج.









صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له فى عصبة القصبة اليسرى بنسبة 6% بسبب خلافات بينهما .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت إليهم تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .