منطقة الإسماعيليّة الأزهرية تنهي استعدادات الاحتفال السنوي للأزهر الشريف

عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المُشْرفة على تنظيم الاحتفال السنوي بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا على تأسيس الجامع الأزهر في السابع من رمضان من كل عام .

وقال فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أن المنطقة أنهت كافة الاستعدادات لإقامة حفل المنطقة للاحتفال السنوي للأزهر الشريف بذكرى تأسيس الجامع الأزهر والمقرر له غدًا السابع من رمضان، بمقر قصر ثقافة الإسماعيلية.

وناقش رئيس المنطقة مع الحاضرين في الاجتماع الترتيبات النهائية للاحتفال لهذا العام وما تم الانتهاء منه، مؤكدًا على ضرورة التزام كل شخص بما يسند إليه من أعمال خلال الاحتفال، وتكثيف الجهود المبذولة، والتعاون التام بين جميع القائمين على هذا الاحتفال للظهور بصورة مشرفة تليق بمكانة ودور للأزهر الأزهر الشريف في الداخل والخارج.