493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامى فى السوق المصرى

26,8% نسبة النمو

كشف التقرير السنوى لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى السوق المصرفى المصرى بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى 665 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.

رصد التقرير أن حجم التمويل الإسلامى من إجمالى حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالى 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4,8% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 104 مليارات جنيه وبنسبة نمو قدرها 26,8% عن ديسمبر 2022.

كما رصد التقرير أيضاً التطوير التى شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتى تلبى احتياجات المتعاملين، وتزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.

قال التقرير، إن السوق لا يزال فى حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم فى نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالى 4 تريليونات دولار وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 4,5 تريليون دولار نهاية عام 2024.