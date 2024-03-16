البديوى: نستهدف مليون طن سكر من البنجر في مصنع المنيا

في ظل أزمة نقس السكر والتي تعاني منها مصر بالأسواق وارتفاع أسعاره بشكل جنوني ، كان للوفد حوار مع اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات السكر للصناعات التكاملية، والذي عمل محافظا للمنيا عدة سنوات ، حيث زار البديوي مصنع سكر أبوقرقاص جنوب المنيا ، اليوم السبت ، كأول يوم لتوريد بنجر السكر لمصنع أبوقرقاص .

وبداية حواره للوفد اعلن اللواء عصام البديوي ، أنه فى مطلع شهر مارس من كل عام، يبدأ مزارعى البنجر في المحافظات، اعمال توريد المحصول الى مصانع السكر، حيث بدأ اليوم مصنع سكر أبو قرقاص في محافظة المنيا، اليوم السبت 16 مارس 2024، استقبال محصول بنجر السكر، في اولى ايام بدء موسم حصاده وجمعه ، ومن ثم توريده إلى مصانع السكر لإنتاج السكر.

واضاف البديوي ، أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، قد أعلنت عن بدء موسم استلام محصول بنجر السكر اليوم السبت، كأول تخصيص لشحن محصول البنجر ، من جميع المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء ، (لواري – جرارات زراعية)، وخلال جولته التفقدية للمصنع لمتابعة أعمال توريد بنجر السكر ، ان مصنع سكر ابو قرقاص لم يغلق ، ويعمل بكامل طاقته ، سواء أكان تقطيرا ، أو تكريرا ، أو استقبال لبنجر السكر ، و يستقبل مصنع سكر أبوقرقاص هذا العام ، محصول بنجر السكر، لإنخفاض مساحات زراعات قصب السكر ، وتحويل القصب الي مصنع محافظة قنا.

وأكد العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية للوفد ، على انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين ، بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة، وأوضح البديوي خلال جولته بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر ، إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا ، يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً، كما أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري ، من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي ، والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر ، مؤكدا البديوي ، علي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لإستخلاص السكر من البنجر ، تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه ، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد .

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ، إلي انشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها ، مع تصنيع جهاز فصل الأتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها ، وفي حالة استيراد هذا الجهاز ، كان سيتم دفع 25 مليون جنيه ، وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيها.

ولفت البديوي ، إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا ، مشيرا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري ، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

واختتم اللواء عصام الدين البديوى حواره للوفد ، انه في الأمس القريب ، تم عقد اجتماع بحضور الاعضاء المنتدبين ، وقيادات الشركة ومديري عموم إدارات الإنتاج الزراعى بمصانع قبلي والمركز الرئيسى ، وذلك لمناقشة الوضع الراهن ، بخصوص مساحات القصب الربيعي للموسم الجديد.

حيث تم الإستماع خلال الإجتماع، لكافة وأهم المقترحات والحلول المقدمة من الحضور ، وذلك بهدف زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر ، بزمام جميع مصانع الشركة ، مؤكدا البديوي عل بوضع حلول مناسبة والتواصل مع الجهات المعنية ، لتذليل كافة العقبات للعمل على زيادة كمية القصب المورد للشركة.