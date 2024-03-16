شاب صينى يوزع التمر والماء على الصائمين فى شوارع الإسماعيلية (فيديو )

عشرات من زجاجات المياه الباردة داخل بوكسة تحفظ حرارتها، يحملها شاب صينى على الطريق السريع مدخل محافظة الإسماعيلية لتوزيعها على المسافرين والركاب المارة بالطريق في أيام شهر رمضان المبارك ، مرتدى زيا مصرى مميزا يلفت أنظار السائقين على الطريق يستوقفونهم لمناولتهم ماء باردا وتمر وعصير

مشهد اعتاد عليه ألفتى الصينى كل يوم من اول يوم فى شهر رمضان ، إفطار الصائمين توزيع التمور والمياه مجانا بالطرقات مظاهر وعادات تتم فى الصين يطبقها فى الإسماعيلية في شهر رمضان، وبدأ الشباب الصينى الاستعداد من أجل الاستمرار فكرة التوزيع طول شهر رمضان حسب قولة فى الحديث " مع بوابة الوفد. " مستمرون طول الشهر الكريم

ويعاون الشاب الصينى مجموعة من شباب قرية ابوعطوة بالإسماعيلية يتقديم الماء والتمر لجميع المارة وقالو هذا المشهد جديد علينا لكن سعداء بالشاب الصينى واتفقنا بإذن الله تعالى كل عام سوف نقيم مائدة وتوزيع الماء والتمر على جميع من يمر بالطريق فى شهر رمضان وخلال أيام سوف نقوم بتوزيع سحور على المارة ونعد لة ترتيبات خلال أيام وانا سعيد وانا مع الشاب الصينى احساس الأخ مع اخية فى شهر كريم