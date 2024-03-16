مقتل مسجل خطر على يد بلطجي بالمنيرة الغربية

شهدت منطقة المنيرة الغربية واقعة مقتل شخص مسجل خطر على يد بلطجي بطلق ناري؛ بسبب وجود خلافات سابقة،وتوالت النيابة التحقيق .

مقتل مسجل خطر علي يد بلطجي بالمنيرة الغربية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد أفراد المنطقة يفيد بحدوث واقعة قتل وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة المجني عليه مصابا بطلق ناري وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

وأثبتت التحريات أن المتهم والمجني عليه كان بينهما خلافات سابقة ومشاحانات قديمة وتجددت أمس مرة أخرى؛ مما أدى إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه ما تسبب في قتله وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي جرى إخطارها بالواقعة وتباشر التحقيق.

13 ابريل.. محاكمة طبيب الإعلامية إيمان الحصري

كما اجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين لتسببه في عاهة مستديمة للإعلامية، خلال إجراء جراحات تجميلية لها لجلسة 13 ابريل

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، قضت بمعاقبة الدكتور م.غ، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها، يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض حياة العديد من المرضى للخطر.