13 إبريل.. محاكمة طبيب الإعلامية إيمان الحصري

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المعارضة المقدمة من طبيب الإعلامية إيمان الحصري على حكم حبسه سنتين لتسببه في عاهة مستديمة للإعلامية، خلال إجراء جراحات تجميلية لها لجلسة 13 ابريل

13 ابريل.. محاكمة طبيب الإعلامية إيمان الحصري

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، قضت بمعاقبة الدكتور م.غ، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي ام سي، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها، يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض حياة العديد من المرضى للخطر.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات.

كشفت تحقيقات سرقة فيلا محمد صلاح، اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر، والمحترف حاليا في نادي ليفربول الإنجليزي، بالتجمع الأول، تفاصيل جديدة في القضية.

وقال المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح إنه بدأ العمل في كمبوند شهير عام 2020 حتى شهر يوليو 2021، مضيفا أنه كان يعمل فرد أمن لعدد من الفلل هناك، وكان من ضمنهم فيلا اللاعب محمد صلاح.

وأضاف المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح أنه تعامل مع محمد صلاح مرة واحدة فقط قبل الحادثة عندما كان اللاعب جالسا في فيلته، مشيرا إلى أنه طلب من السائق الخاص بـ اللاعب محمد صلاح طلب شخصي وهو أن يتصور مع اللاعب، فوافق الأخير وجاءه السائق وطلب منه أن يأتي ليتصور مع محمد صلاح، وبالفعل تصور معه في طرقة الفيلا الخارجية.

وأردف المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح بأن هذه كانت أول مرة يدخل فيها فيلا محمد صلاح ولم يدخلها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بعدها ترك العمل ولكن بسبب الراتب، حيث كان لا يكفيه فذهب للعمل بشركة دهانات بمرتب أعلى.