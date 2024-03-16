غدا.. محافظ الفيوم يفتتح محطة الصرف الصحى بقرية السعيدية

يشارك الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم فى فعاليات الاحتفال السنوي بتأسيس الجامع الأزهر، الذي تستضيفه جامعة الفيوم،فى العاشرة صباح غد الأحد .

وعقب الاحتفالية، يقوم محافظ الفيوم، بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي، وافتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

احتفالات وافتتاحات فى العيد القومى

وفى وقت سابق أعلنت محافظة الفيوم عن برنامج احتفالاتها بعيدها القومي، التي انطلقت الخميس الماضى بقيام الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الخميس 21 مارس.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة، وتفقد سير العمل بعدد آخر منها، فضلاً عن تنظيم احتفالية لتكريم الأم المثالية، مؤكداً أن هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدماً فى خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف، أن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تشمل افتتاح السوق النموذجي بالحادقة، وافتتاح مبني الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، ووحدة الكلي الصناعي، بمستشفي التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي سنورس المركزي، وكذا افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية، وافتتاح مدرسة المجمع التعليمي للتعليم الأساسي بمركز طامية، ووضع حجر الأساس للمجمع الصناعي للنباتات الطبية والعطرية، بمنطقة السنجأ بمركز أبشواي.

كما تشمل الفعاليات، افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي لمرضي فيروس B بمستشفي أبشواي المركزي، وافتتاح مصنع للملابس والأحذية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وافتتاح الدورين الرابع الداخلي والثالث ccu بمستشفي الجراحة الجامعي، وافتتاح العناية المركزة icu والرعاية الوسيطة والمناظير بمستشفي الباطنة الجامعي، وافتتاح الدور السادس بمستشفي الشفاء الذي يضم 17 حضانة، و5 غرف إقامة، فضلاً عن تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، ومجموعة شركات ومصانع العربي.

واشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن اختيار يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بعيد الفيوم القومي، يأتي تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وإتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.