الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

كشفت تحقيقات سرقة فيلا محمد صلاح، اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر، والمحترف حاليا في نادي ليفربول الإنجليزي، بالتجمع الأول، تفاصيل جديدة في القضية.

وقال المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح إنه بدأ العمل في كمبوند شهير عام 2020 حتى شهر يوليو 2021، مضيفا أنه كان يعمل فرد أمن لعدد من الفلل هناك، وكان من ضمنهم فيلا اللاعب محمد صلاح.

وأضاف المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح أنه تعامل مع محمد صلاح مرة واحدة فقط قبل الحادثة عندما كان اللاعب جالسا في فيلته، مشيرا إلى أنه طلب من السائق الخاص بـ اللاعب محمد صلاح طلب شخصي وهو أن يتصور مع اللاعب، فوافق الأخير وجاءه السائق وطلب منه أن يأتي ليتصور مع محمد صلاح، وبالفعل تصور معه في طرقة الفيلا الخارجية.

وأردف المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح بأن هذه كانت أول مرة يدخل فيها فيلا محمد صلاح ولم يدخلها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بعدها ترك العمل ولكن بسبب الراتب، حيث كان لا يكفيه فذهب للعمل بشركة دهانات بمرتب أعلى.

إصابة 14 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

كما تعرض 14 شخصا للاصابة ، بينهم 8 صغار جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري المشاة بموقف السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، نتج عن الحادث إصابة 14 شخصا بينهم 8 أطفال تم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.