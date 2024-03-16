إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

تعرض 14 شخصا للاصابة ، بينهم 8 صغار جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري المشاة بموقف السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 14 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، نتج عن الحادث إصابة 14 شخصا بينهم 8 أطفال تم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 11 شخص في حادث على الطريق الأوسطي

وفي حادث اخر وقع حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر اتجاه أكتوبر، مما اسفر عن إصابة 11 شخص وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري وإصابة 11 شخص على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم عددا من السيارات على الطريق الأوسطي بالقرب من صينية ليلة القدر اتجاه أكتوبر، مما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.