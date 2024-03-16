نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات النهائية لمصنع ملابس جاهزة بالأسمرات

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لمناقشة الاجراءات التنفيذية لاقامة مصنع للعمل في مجال الملابس الجاهزة لتوفير فرص عمل لأهالي الأسمرات وكذا الاستفادة من العائد الخاص بهم في تقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لبحث تشغيل مصنع للملابس الجاهزة وبمشاركة المجتمع المدنى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تتكاتف يدا بيد لإقامة المشروع والذي يهدف الى توفير فرص عمل لسيدات الاسمرات مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للاسرة المصرية وتوفير حياة كريمة خاصة ان صناعة الملابس الجاهزة تستوعب عدد كبير من العمالة التي يتم تدريبها واكسابها مهارات المهنة خلال فترة زمنية قصيرة وتعمل بها نسبة كبيرة من السيدات.

واستعرضت نائب المحافظ خلال اللقاء اجراءات التعاقد القانوني والفني ورخص التشغيل لبدء أعمال تشغيل المصنع من خلال حق الانتفاع كما ناقشت الخدمات التي سيقدمها المركز التدريبي بالمصنع ليتم اختيار عناصر الايدي العاملة لتكون نواة لتشغيل جميع الأقسام به والعمل على الماكينات المختلفة.

زيادة معدلات التدريب على مراحل الصناعة واختيار العمالة

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بزيادة معدلات التدريب على جميع مراحل الصناعة واختيار العمالة اللازمة للعمل على الماكينات والاسراع في توريد الماكينات اللازمة لبدء التشغيل الفعلى.

الجدير بالذكر ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها تبذل جهودًا غير مسبوقة لتقديم كل سبل الدعم لاهالي مدينة الأسمرات والتي تعد نموذجا مميزا متكامل الخدمات، اقامته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين. ومن خلال استمرار التعاون لتقديم كل الخدمات، التي من شأنها التأثير الإيجابي على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بها ، إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يتم إنشائه لتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

والمصنع الذى تم الانتهاء من 95% من الأعمال به يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2 ، ومزود بكافة الخدمات ، كما يضم معرضًا للمنتجات التى سيتم توجيهها للتصدير ، وتم استغلال مساحة السطح فى إقامة مسجد ، كما تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الإجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة فى مجال صناعة الملابس لتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذا المصنع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.