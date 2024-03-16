ريال مدريد يتقدم على أوساسونا في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على نظيره أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



جاء هدف التقدم في المباراة لريال مدريد عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيو، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أنتي بوديمير لأوساسونا في الدقيقة السابعة.

وأعاد داني كارفخال التقدم لريال مدريد في الدقيقة ال 18 من عمر الشوط الأول من المباراة، لينتهي اللقاء بتقدم الملكي بنتيجة 2/1.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - تشاوميني - ميندي.

خط الوسط: فالفيردي - - توني كروس - كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو - براهيم دياز - فينسيوس.