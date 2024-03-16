ليلى علوي: أرفص التصوير دون أذن وأشعر بحنين لصور الأبيض والأسود

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقالت ليلى علوي، أن الصورة القريبة لقلبها هي التي تظهر فيها على طبيعتها دون أي فلاتر، قائلة: "أؤمن بفكرة الراحل القدير وحيد حامد أضحك الصورة تطلع حلوة فلا أحب استخدام الفلتر وأحب الصورة تكون طبيعية".

وتابعت، قائلة: " إنها لا تحكم على الأمور بشكل سريع بل تأخذ الكثير من الوقت للحكم على الأمور سواء بشكل جيد أو سلبي، وكشفت إنها في الكثير من المواقف والأمور تحكم على نفسها بشكل قاسي لتقديم أفضل ما لديها.

وتابعت، أنها تحن كثيراً لأفلام الأبيض والأسود وللصور التى كانت موجودة وقتها، قائلة: عندي حنين كبير للأبيض والأسود".

وعن الصور التي تلتقط لها دون علمها، قالت: "مفيش حاجة اسمها حد يصور شخص من غير علمه أي كان الموقف سواء مرض، عزاء، فرح، لا أسمح به وأرفضه بشكل كامل".

وتحدثت ليلى علوي عن الصور التي يتم نقلها من الأحداث في فلسطين، قائلة: "هذه أكثر الصور التي يجب أن تنتشر في كل أنحاء العالم فالبشرية جميعها ترفض ما يحدث وأتمني أن تنتهى الأزمة".