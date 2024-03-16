قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما.



تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثرا بإصابته.

بالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، تطورت لتعديه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عاطل له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قررت نيابة الجيزة حبس شخصين بتهمة حيازة قطع أثرية بقصد الإتجار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأدلى المتهمان باعترافات تفصليلية حول الحادث، بحيازتهم الآثار بغرض الإتجار فيها، وذلك بحثا عن الثراء السريع.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر بحوزتهما على عدد ١٨٨٥ عملة يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن عددها ١٤٠٠ قطعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (عاطل) حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بما سبق.