قلم رصاص

السبت 16/مارس/2024 - 05:35 م 3/16/2024 5:35:53 PM

▪︎رسائل الرئيس وسيناء وأمن مصر القومي والإجتماعي

الرسالة ليست تصريحات فضفاضة، أو تهديد، أو وعيد، الرسالة دائماً تأتى مباشرة، حتى ولو لم يتحدث الرئيس، قد تكون فى مشروع تنمية يتم افتتاحه، أو تفتيش حرب يقول للعالم إن مصر دائماً جاهزة للدفاع عن أرضها وحدودها، قد تكون فيديو تبثه صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن "عودة الحياة لسيناء"، او تدريبات عسكرية مع دول كبرى ، قد تكون الرسالة خلال تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية الذين ضحوا بارواحهم من اجل كرامة وعزة مصر ،في مناسبة مثل الاحتفال بذكرى يوم الشهيد ، قد تكون الرسالة في فيلم تسجيلي تبثه الشئون إدارة المعنوية للقوات المسلحة مثل أفلام " ابطال من بلدي ،و رايات النصر "ويبقى الأثر " في ندوة يوم الشهيد ، قد تكون الرسالة تصريح رسمي من السيد الرئيس يؤكد ان امن مصر القومي لايمكن الإقتراب منه ، ويوضح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومغامرات العدو الصهيوني الذي يريد اجتياح رفح ، وتوطين اهلنا في فلسطين في سيناء ، للقضاءالتام على القضية الفلسطينية ، قد تكون الرسالة رسالة طمأنة للأوضاع الإقتصادية ، قد تكون في تأكيد على ثبات وقوة الجيش المصري الذي يؤدي واجبه بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من اجل الحفاظ على أمن الوطن ، وصون مقدساته ، وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الإستقرار والتقدم " الرسائل دائماً تقول للعالم: نحن هنا، أمننا القومى هنا، قوات مصر المسلحة هى درع مصر الواقي ، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مشاريع التنمية ، او حتى تكريم اسر الشهداء في حرب اكتوبر والحرب ضد الإرهاب ، هى رسائل حاسمة، وقوية، لكل من يحاول أن يعبث بأمن مصر القومى، فأذرع المؤامرة تحاط بأمننا المصري بل والعربى من كل جانب، ومازالت تعبث فى سوريا، والجزائر، والسودان، وليبيا، والآن في فلسطين الشقيقة وحرب الإبادة التى يقوم بها هذا العدو الغاصب بمباركة امريكا ، لخلق وضع للقضاء على فلسطين ،والهيمنة ، وتوريط مصر في حرب ، في ظل ازمة اقتصادية مفتعلة لتحجيم دور مصر وقوة مصر ،الأن ..هل عرفتم لماذا قام الرئيس السيسي بتسليح دولته بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية بالعالم فى فترة وجيزة؟ هل عرفتم لماذا قام الرئيس بنقل عناصر الجيش إلى سيناء لمحاربة قوى الشر التى أرادت تكوين إمارة يغذيها الغرب للتدخل فى مصر وتقسيمها؟ وهل يعى الجميع، كم تكلفت هذا الحرب وحدها ، "مليارات الدولارات" من اجل تبقى مصر آمنة مستقرة ، هل عرفتم من الإختيار والمنسي ورفاقه ، الى الكتيبة ١٠١ والشهيد العميد محمد هارون ورفاقه الأبطال ، كيف قام خير أجناد الأرض بالحفاظ على الأرض والعرض، ومازالوا يضحون بدمائهم من أجل أن تبقى مصر فى أمان، 《اطمئنوا》مصر غالية وبها رجال يحافظون على أمنها القومي واستقرار شعبها ، وحتى امنها الإجتماعي الذين يحاولون ان يشوهوا صورة مصر من خلاله ، لمخططات غربية معروفة سلفاً ، "اطمئنوا" مصر وأمنها القومي والإجتماعي في امان مهما كانت المخاطر ، ستنتصر مصر في النهاية ، وستظل داعمة لقضية فلسطين ، اطمئنوا ، و لن تنتهى الرسائل.

▪︎"العتاولة "والبلطجة والاساءة لمصر وليس الأسكندرية !

من الواضح جداً ، دون تشويه لأشخاص معينة ، ان هذه القناة تدار سياستها على تشويه اي ذوق مصري ، وللأسف الفنانين المصريين لا ينتبهوا لهذا المخطط ، فمنذ بدأت القناة في استضافت مطربي المهرجانات والترويج لهم عن طريق المذيعة ياسمين عز ، وترويج اعلام بذىء عن طريق مسرح مصر والفاظه البذيئة التى تدخل البيوت المصرية ، وهى تختار مسلسلات البلطجة والترويج لصورة الشارع المصري بهذه الصورة الخطيرة ، واخرها مسلسل العتاولة للفنان احمد السقا ، الذي يسيىء للأسكندرية وأهلها، واعمال البلطجة المستمرة على هذه القناة بالذات !!ايه الحكاي؟ وهل لاتوجد جهة توقف هذا السفه ، انقذوا اهل مصر من هذا المخطط الذي يدار منذ سنوات بمبرر الفن وحرية الابداع الفاشل!!

▪︎محافظ نشيط وحالة اجتماعية.. شكراً "جيكاسنابل الخير "

في الاسكندرية حالة حب مجتمعي ، اسميها حالة لأنها بالفعل حالة اجتماعية لأشخاص يعملون في العمل الخدمي دون مقابل او واجهة سياسية ، تساهم في مساعدة المحتاجين ، وكافة مواطني الاسكندرية على كافة المستويات ، وكما تحدثت من قبل عن جروب "شعب الاسكندرية" التى تديره المحترمة المهندسة حنان الأسيوطي ، لمساعدة المواطنيين وحل مشاكلهم مع الجهات التنفيذية ، اشكر من هنا حالة خاصة يقودها محروس امين وشهرته "جيكا سنابل الخير" بتعطيش الجيم ، ومجموعته في مساعدة المرضى المحتاجين في كافة المستشفيات ، وتوفير اكياس الدم ، والعمليات، هؤلاء جنود مقاتلون في الخير دون اي مقابل :، ويجب تشجيعهم وتكريمهم من المحافظ النشط اللواء محمد الشريف الذي لايبخل عن تكريم اي جهد يساعد الناس ، شكرا "جيكا "ومجموعته سنابل الخير لخدمة الناس بالإسكندرية.

