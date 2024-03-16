أذان المغرب.. موعد الإفطار في مكة والمدينة المنورة

دقائق قليلة تفصلنا عن إفطار اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، الذي يحرص فيه المسلمين حول العالم وخاصة المصريين على آداء العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في تلك الأيام المباركة والتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء وطواف الكعبة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد الإفطار وأذان المغرب بالسعودية.

موعد أذان المغرب في المسجد الحرام:- 6:31 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد أذان المغرب في المسجد النبوي:- 6:31 مساءً بتوقيت السعودية.

شهر رمضان الفضيل

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.