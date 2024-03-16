حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة مليون دولار

قررت جهات التحقيق اليوم السبت، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون دولار من داخل شقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة المعادي.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وأكد سرقة المبلغ من الشقه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، واثنين منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق “كسر الباب”، ومن خلال الضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المضبوط، واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ. على احتياجاتهم الشخصية.

ووجهت إليهم اتهامات بالسرقة.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.

حيث أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهم "عمرو. ع. ذ" ووجهت له تهمة قتل المجني عليه "رمضان. ج. ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري بندقية قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعدة واشتراك مع باقي المتهمين.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة الى المتهم اشتراكه مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت عن ملابسات مقتل شخص في الصف جنوب الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وأحالتهم النيابة بعد ذلك للمحاكمة.