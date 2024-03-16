حريق دار أيتام بمنطقة السلام بالقاهرة

تجرى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحريات مكثفة فى واقعة حريق دار أيتام بمنطقة السلام.

وكان قد نشب حريق فى دار أيتام بمنطقة السلام، اليوم السبت، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة الى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق دار رعاية أيتام فى السلام، وعلي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران امتدادها إلي المجاورات.

وأخلت قوات الشرطة دار الأيتام من المتواجدين بداخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية.

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.