إجراء قضائي حول متهمتين بسرقة المواطنين في المرج

أصدرت نيابة شرق القاهرة، قرارا بإحالة سيدتين إلى محكمة الجنح بتهمة تكوين سرقة السيدات في المرج.

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

قوات الشرطة نجحت في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واعترفت المتهمتان خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.