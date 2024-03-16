صرف 15 ألف جنيه.. تعويضات الحكومة للمتضريين من حريق استوديو الأهرام

حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر اليوم السبت، على تفقد موقع حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تعويضات مجلس الوزراء للمتضريين من حريق استوديو الأهرام.

تعويضات مجلس الوزراء للمتضريين من حريق استوديو الأهرام

الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني.

تشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، للوقوف على حجم الضرر.

إعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

صرف مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة.

تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

تتحمل الحكومة تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق.

توجيه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق.

المتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.

حريق استوديو الاهرام

حريق استوديو الأهرام

ونشب فجر اليوم الأحد، حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، حيث موقع تصوير عدد من مسلسلات رمضان من بينها مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وامتد الحريق ليلتهم عدد من العمارات السكينة المجاورة للموقع، إذ تم الدفع بـ 20 سيارة مطافي لإخماد النيران.

ودمرت النيران عدد من العمارات السكنية، مما نتج عنه تشرد الأهالي وخراب سكنهم.