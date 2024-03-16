غدا.. قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالمسرح المتنقل بالفيوم

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بقافلة المسرح المتنقل، غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، تزامنا مع احتفالات شهر رمضان.

تبدأ فعاليات المسرح في التاسعة مساء بالمجمع التعليمي بطامية، بعرض فني لفرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو حسن شاهين.

ويوم الاثنين 18 مارس تتضمن الفعاليات عرضا فنيا لفرقة كورال الطفل لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 19 مارس بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية.

كما يتضمن المسرح المتنقل عددا من الورش الفنية للأشغال اليدوية وتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلي جانب عروض الأراجوز، وورش الحكي، واكتشاف المواهب من أبناء مركز طامية.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية والإدارة التعليمية بطامية.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بميدان السواقي بمحافظة الفيوم بعد غد الاثنين 8 رمضان وحتى 17 من الشهر نفسه، ضمن برنامجها المركزي بالمحافظات، ويشهد البرنامج عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الأدبية واللقاءات والورش الحرفية والتراثية.

موعد انطلاق فعاليات برنامج ليالي رمضان بميدان السواقي في الفيوم

وفي سياق متصل تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات برنامج ليالي رمضان بميدان السواقي بالفيوم، وذلك بعد غدا الإثنين 8 رمضان ويستمر حتى 17 رمضان. هذا وتستهل الفعاليات يوميا بباقة مميزة من الابتهالات الدينية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، كما تشهد عددا مكثفا ومتنوعا من الورش الفنية للأطفال لعمل مجسمات من الورق والفوم الملون، وتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، كما أعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم.