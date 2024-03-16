السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الشباب يزور "رفعت" ويشيد بجماهير نادى الاتحاد ورئيسه

وزير الشباب ورئيس
وزير الشباب ورئيس نادى الاتحاد خلال زيارة رفعت

زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللاعب أحمد رفعت نجم نادى فيوتشر بالمستشفى الذى يتلقى فيه العلاج بالاسكندرية للاطمئنان على وضعه الصحى وما وصل إليه من علاج وتطور فى حالته الصحية، وكان فى استقباله الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى.

ووجه وزير الشباب التحية لجماهير نادى الاتحاد السكندرى على موقفهم تجاه اللاعب أحمد رفعت مشيرا الى أن الروح الرياضية أخلاق الملاعب هى الهدف من الرياضة وليس المكسب او الخسارة مؤكدا على أهمية الدور الذى قام به محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحادالسكندرى وما قام به فور إصابة اللاعب و تواجده شبه الدائم بالمستشفى يؤكد على المعدن الحقيقى للرجال وانه أعطى وجماهير زعيم الثغر خيرمثال فى الشهامة وروح الاصالة التى تسعى دائما الرياضة على ترسيخها بعيدا عن المشاحنات.

كما أكد على أهمية الدور الذى قام به نادى فيوتشر مع"رفعت " فى أزمته الصحية ومتابعته فى الوقت الذى أشار فيه على أنه اضطلع على الحالة الصحية للاعب من خلال الفريق الطبى.

واختتم حديثه بالدعاء للاعب متمنيا له الشفاء العاجل.

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