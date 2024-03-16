معاقبة شقيقين بالسجن 5 سنوات بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة بالبلينا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم "ا . ع" عامل، وشقيقه "ب . ع" عامل، يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 5 سنوات، بتهمة التعدي على المجني عليه "ر . ع" عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بعاهة مستديمة له بدائرة المركز بسبب خلافات بينهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهما بسبب خلافات بينهما مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15% .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .