إنجي شرف تكشف علاقة قرابة تجمعها بـ وردة الجزائرية

حلت الفنانة المعتزلة إنجي شرف ، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى علاقة القرابة التي تجمعها بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

كشفت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، علاقة القرابة التي تجمعها بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وتفاصيل ترشحها لتقديم سيرتها الذاتية، بجانب الكشف عن الأدوار التي تتمنى تقديمها.

وقالت إنجي شرف، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": اترشحت لـ مسلسل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية، ولكن ابنها رفض أن يتعمل مسلسل السيرة الذاتية، وأمي كانت متجوزة أخو وردة الجزائرية وخلفت منه أختي وكانت بتغني وتمثل، فاوردة الجزائرية كانت عمت أختي الله يرحمها، والمؤلف كان عايز يقعد مع أمي لأن ماما عاصرت كل ده وكانت بتشوف بليغ حمدي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وكانت عايشة في فرنسا معاهم وعارفة كل تاريخ وردة.

أما عن سبب قلة أعمالها المسرحية، فعلقت إنجي شرف: أنا ندلة أوي في موضوع المسرح، وعملت مسرحية في حياتي مع الأستاذ أحمد بدير لأنه حبيبي وضغط عليا، وإيقاع المسرح بيتعبني نفسيًا جدًا ومبحبش أروح مكان كل يوم، والمسرح بيكبتني أوي، ولكن طبعًا هو فن رهيب ووقفة المسرح ممتعة.

وكشفت إنجي شرف، سبب اعتذارها عن استكمال مسلسل سلسال الدم، قائلة: أنا اشتغلت جزئين في مسلسل سلسال الدم، وأنا كان طول عمري نفسي أعمل دور غازية وكنت مبسوطة أوي بيه، وفي الجزء التاني لاقيت الدور بيقل ومبقتش غازية وبقيت انزعج شوية من الدور، والجزء اللي بعده لاقيت أن الشخصية بقت هامشية لأن الشخصيات كترت وناس اتغيرت، وحسيت أني مش لاقية نفسي خالص واعتذرت.

إنجي شرف تكشف عن أدوار تتمنى تقديمها

وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها، فقالت إنجي شرف: مبحبش أعمل دور الست المثالية، بحب أعمل الأدوار المركبة والست اللي ماشية بطال ومتسولة، بحب الأدوار السايكو أوي.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.