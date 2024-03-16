بالفيديو.. الكوربيه يكشف أضرار تحمل المواطن فاتورة الإصلاح للمرة الثانية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارًا مطولًا مع صلاح العدوي العضو المنتدب للفروع بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أنه للمرة الثانية المواطن يتحمل فاتورة الاجراءات الاصلاحية للاقتصاد.

كما يتضمن البرنامج أخبارا مهمة منها: 493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري.

كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري 665 مليار بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.

رصد التقرير أن حجم التمويل الاسلامي من إجمالي حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالي 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4.8% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 104 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26.8% عن ديسمبر 2022.

كما رصد التقرير أيضا التطوير التي شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، و تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية .

قال التقرير إن السوق لا يزال في حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم في نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالي 4 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4.5 تريليون دولار نهاية عام 2024 .

كما تحتوي الحلقة أيضا على....

تتضمن الحلقة أيضا: ... " الاتحاد المصري للأوراق المالية يخاطب رسميا الشركات غير الاعضاء بالانضمام ...حيث ارسل مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اخطارات رسمية لنحو 270 شركة عاملة في سوق الأوراق المالية لحثهم على الانضمام لعضوية الاتحاد.

يبلغ عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد، والمسددين للاشتراكات 230 شركة من إجمالي نحو500 شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، ولها حق العضوية.

تضمنت الاخطارات التي استلمتها الشركات المستهدفة مزايا عضوية الاتحاد، واهدافه التي تقوم على 6 محاور رئيسية منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.

كما علمت "الوفد" أن مجلس الاتحاد يجهز لإعداد برنامج تدريبي متخصصة شامل ومتكامل، بالاتفاق مع الرقابة المالية ومركز المديرين، بهدف تأهيل العاملين في سوق الأوراق المالية بكافة الإدارات، والقطاعات، والعمل على رفع كفاءتهم المهنية، بما يتناسب مع المستجدات التي تشهدها الاسواق العالمية في كافة التخصصات، خاصة أن بعض الشهادات العلمية التي تمنح للعاملين غير ملاءمة للمستجدات في سوق الأوراق المالية.

كان مجلس الإدارة قد قام مؤخرا بتعين هشام خليل مديرا تنفيذيا للاتحاد، وهو واحد من الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في سوق المال، وعمل في العديد من المؤسسات الكبرى.

كما يتضمن البرنامج... 493 مليار جنيه حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري..... كشف التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري 665 مليار بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2022.

رصد التقرير أن حجم التمويل الاسلامي من إجمالي حجم الصناعة نهاية ديسمبر 2023 بلغ حوالي 493 مليار جنيه تشكل نسبة 4.8% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 104 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26.8% عن ديسمبر 2022 .

كما رصد التقرير أيضا التطوير التي شهدته العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، و تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية .

قال التقرير إن السوق لا يزال في حاجة لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

يشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم في نهاية ديسمبر عام 2023 بلغ حوالي 4 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4.5 تريليون دولار نهاية عام 2024 .

ويتضمن البرنامج أيضا : تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفني في خطوة غير مسبوقة...حيث حددت الرقابة المالية الشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفني، في خطوة غير مسبوقة وتاريخية بسوق المال المصري.

قال محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" أن موافقة الرقابة المالية على وضع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة تؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.

أضاف" يونس" أن الشروط المحددة لمزاولة مهنة التحليل الفني تتضمن 3 محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول خبرة للراغب في الحصول على الرخصة لا تقل عن عامين في ممارسة التحليل الفني، او أي من المجالات ذات الصلة "السمسرة، إدارة الأصول".

كما يتضمن المحور الثاني اجتياز الاختبارات التي تحددها الرقابة المالية للمتقدم، ويجوز للهيئة الإعفاء من كل أو بعض من هذه الاختبارات في حالة الحصول على شهادة الجمعية او الشهادات الدولية الموصي بها من خلال الجمعية...يشمل المحور الثالث اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التي تعقدها الرقابة المالية في هذا الشأن.

أشار "يونس" إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدور الذي تحرص الرقابة المالية على انتهاجه لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في سوق المال برفع كفاءة الكوادر العاملة في السوق، بدعم من رئيس الرقابة المالية، والعمل على تذليل العقبات أمام أنشطة القطاع ليكون من ضمن الأسواق الكبرى من خلال اصدار القرارات التنظيمية، والتشريعات.

تضمن البرنامج أيضا ... اسهم مجانية لمساهمي وحملة سهم شركة سيتى لاب"CILB " ...حيث وافقت الرقابة المالية على زيادة رأس المال المدفوع من 64 مليون جنيه إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه مصري بإصدار 174.84 مليون سهم مجاني القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه للسهم (عشرة قروش).

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة أن الزيادة عبارة عن تمويل من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وارباح العام بالقوائم المالية عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2023 بواقع 0.273 سهم مجاني لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية وقدرها عشرة قروش للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

تسعى الشركة إلى توفير الفجوة التمويلية التي تصل الى ٥٠ مليون جنيه مصري، بما يسهم في ادراج الشركة بالسوق الرئيسي خلال فترة قليلة. كما يعد العائد على الاستثمار فى شركة "سيتى " من افضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية حيث انه من المتوقع ان تحقق الشركة عائد ٢١.٦٪؜ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣.٣٥ ٪؜ فى العام ٢٠٢٥ و ٥٨.٢٤٪؜ فى العام ٢٠٢٦ ، و٨٠.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٧ ليصل الى ٩٤.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٨". كان قيمة لتعاملات على اسهم الشركة خلال 3 جلسات الماضية بلغ نحو ٣٩ مليون جنيه.

ويتضمن البرنامج أيضا .... "انهانس" للاستثمارات تسعي لتجهيز6 شركات لقيدها بالبورصة بعد الحصول على رخصة الأنشطة... حيث تنتهي شركة انهانس القابضة للاستثمارات المالية من الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة للحصول على رخص مزاولة الأنشطة الرئيسية المحددة لممارسة أنشطة بنوك الاستثمار والتي تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة التي تقدم خدماتها بسوق الأوراق المالية.

قال أحمد عقرب العضو المنتدب للشركة أن المؤسسة المالية الجاري انهاء إجراءات تأسيسها عبارة عن بنك استثماري تابع للصندوق السيادي الليبي، وتترقب الشركة الحصول على الرخص المعنية بذلك من الجهات الرقابية.

أضاف "عقرب" أن من ضمن الأنشطة التي تسعى الشركة الحصول عليها نشاط رخصة الترويج والتغطية لبنك الاستثمار والرعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن رأس مال شركة "إنهانس " المصدر يبلغ 50 مليون جنيه، و المرخص به نحو 500 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن الشركة تسعي بعد الحصول على الرخص اللازمة إلى التفاوض مع 6 شركات في عدد من القطاعات المختلفة تمهيدا لتجهيزها وهيكلتها، وذلك لقيدها وطرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسي

الصندوق السيادي الليبى يملك بنك الاستثمار عن طريق شركة ليبيا للاستثمار التابعة له والمالكة نحو 76% بطريقة مباشرة ببنك الاستثمار و24% بطريقة غير مباشرة.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري إداء متباينا بين الارتفاع والانخفاض وسط حركة في منطقة سعرية بنحو3 الأف نقطة.

كما تتوقع "زيدان" أن يستهدف المؤشر الرئيسي أيجي اكس 30 مستويات 33000 نقطة، خلال التعاملات، على أن تكون منطقة 32500 نقطة منطقة مقاومة، ومستوي 29900 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة دعم ثانية عند مستوي29000 نقطة.