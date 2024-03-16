موعد موقعة مانشستر يونايتد وليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

يواصل مانشستر يونايتد وليفربول استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، في تحقيق الانتصار، خاصة بعد الموسم المتذبذب بالنسبة للنتائج التي حدثت خلاله.

في المقابل، يبحث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن الفوز بالمباراة، حيث يُمني نفسه تحقيق لقب البطولة قبل مغادرته الريدز بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول في الخامسة والنصف من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.