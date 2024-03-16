إنجي شرف: الفنان بيحس بالإهانة والكسرة لما بيقعد في البيت

حلت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

علقت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، على ظاهرة مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية، ولجوء بعض الفنانيين للظهور على السوشيال ميديا بسبب عدم مشاركهتم في أعمال فنية.

وقالت إنجي شرف، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا بشوف أن لو حد عنده حلم وموهوب إيه المشكلة أنهم ياخدوا فرصة، ولكن لو مفيش موهبة بتبقى فعلًا بايخة، متجبش حد في عمل علشان عنده متابعين على الانستجرام وبيقول بياكل وبيشرب إيه، إحنا شعب فنان ولو سيبنا الموضوع هنلاقي البلد كلها عايزة تمثل، ولكن لو حد من البلوجر عنده قبول يمثل، لكن لو حد يتفرض علينا علشان عنده عدد متابعين يبقى ده مش عدل.

إنجي شرف: الفنانيين بيضيعوا عمرهم في معهد التمثيل وبيبعوا اللي وراهم واللي قدامهم علشان يعيشوا

وتابعت: أنا تقيل عليا أوي أني أطلب شغل من حد، أنا موجودة وحية أرزق وليا اسمي، واللي عايزني أنا موجودة، ولكن مقدرش أطلب شغل وفي ناس كتير من المخرجين الجداد بيقولولي أنتي محتاجة فرصة جامدة ولكن كلها من عند ربنا.

وعن لجوء الفنانيين للسوشيال ميديا بسبب عدم مشاركتهم في الأعمال الفنية، فقالت إنجي شرف: أنا مبحبش أنظر أو أحكم على حد، وطبيعي جدًا أن حد يكون يشتغل طول عمره مهنة وبعدين يلاقي نفسه قاعد في البيت كذا سنة ممكن ينفجر، وفي ممثلين كتير ميعرفوش يعملوا بيزنيس غير التمثيل، وطالما ده رد فعلهم خليهم يتكلموا ويعترضوا، دول ضيعوا عمرهم في معهد التمثيل وسابوا عيالهم واشتغلوا والناس نايمة، والقعاد في البيت إحساس صعب ومهين وبيعمل كسرة.

وأضافت: المفروض يكون في مرعاة للناس اللي مش شغالة ويشغلوهم، في ناس باعت اللي وراها واللي قدامها علشان يعيشوا، وفعلًا الظروف مبقتش أحسن حاجة.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



