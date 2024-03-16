رئيسا أمريكا وأيرلندا يشددان على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية بغزة

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار على الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في عمليات تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم السبت أن الرئيسين ناقشا خلال لقائهما في البيت الأبيض الحاجة الماسة لمنع التصعيد الإقليمي .. كما شددا على وجهة نظرهما المشتركة المتمثلة في أن حل الدولتين لا يزال هو الطريق السليم نحو السلام الدائم.

وسلط الزعيمان الضوء على العلاقات الاقتصادية والشعبية المتنامية بين الولايات المتحدة وأيرلندا، بناءً على روابطهما التاريخية القوية.

ورحب الجانبان بعودة السلطة التنفيذية والجمعية في أيرلندا الشمالية، وأكدا من جديد الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المؤسسات في الحفاظ على مكاسب اتفاقية بلفاست/الجمعة العظيمة.

وأعرب بايدن وفارادكار عن تطلعهما لمواصلة بناء مستقبل نابض بالحياة للعلاقات الأمريكية الأيرلندية، وأكد الرئيسان مجددًا دعمهما الثابت لأوكرانيا في دفاعها ضد التدخل العسكري الروسي المستمر.

من جانبه، أشاد بايدن بدعم أيرلندا لأكثر من 100 ألف أوكراني لجأوا إلى أيرلندا.