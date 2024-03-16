مصطفى أبو سريع يشيد بمخرج مسلسل «العتاولة»

تصدر أسم الفنان مصطفى أبوسريع، تريند محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره اللافت للنظر في مسلسل «العتاولة»، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

وكشف الفنان مصطفي ابوسريع، عن سعادتة البالغة بالعمل مع مخرج مسلسل «العتاولة»أحمد خالد موسي، أحد العوامل القوية التي ساعدته حتى يظهر بشكل متميز، قائلا: "ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير".

وأضاف: "الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي، وانتظروا العديد من المفآجات في دوري خلال العمل".

مسلسل «العتاولة»

مسلسل «العتاولة» بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

في إطار من التشويق والإثارة، ينشأ صراع دموي بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.