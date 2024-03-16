إنجي شرف: اللي بتلبس حجاب وتعتزل وترجع تاني مهزوزة نفسيًا

حلت الفنانة المعتزلة إنجي شرف ، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى كواليس اعتزالها الفن.

علقت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، على انتقادات اعتزالها الفن، بجانب الكشف عن رأيها في تحريم الفن وارتداء الفنانات الحجاب واعتزالهن الفن وعودتهن مرة أخرى بعد خلع الحجاب، ودور نقابة المهن التمثيلية في تشغيل الفنانيين.

وقالت إنجي شرف، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أتقال أني اعتزلت الفن علشان هتجوز أو علشان الفن حرام، وأنا بتضايق من الكلام ده، الفن رسالة وهو مراية المجتمع وثقافة، وأنت تقدم حاجة حرام أو لأ دي بتاعتك، ولكن أنا عمري ما أقول كده على الفن ولا على زملائي وأنا وعيت على الدنيا لاقيت نفسي ممثلة.

إنجي شرف: النقابة مبتجبش شغل للفنانيين.. والدولة معترفة أني ممثلة أنا قاعدة في البيت ليه؟

وتابعت: اللي بتعتزل وتلبس الحجاب وترجع تقلعه وترجع للفن بتبقى مهزوزة نفسيًا، أو بتبقى في قصة حب وحد ضاغط عليها علشان تعتزل، وكل واحد مسئول عن تصرفاته بدليل أنهم بيرجعوا تاني، وممكن يكون حد مر بتجربة صعبة وفي الآخر إحنا بشر خطائين.

وأضافت: دكتور أشرف زكي تواصل معايا لما أعلنت قرار اعتزالي، وقالي هو ده قرار فجأة ولا فكرتي؟ قالي طيب هقعد معاكي ونتكلم ولكن متقابلناش.

أما عن دور نقابة المهن التمثيلية في تشغيل الفنانيين، فعلقت إنجي شرف: للأسف النقابة مبتجبش شغل للفنانيين، وناس كتير جدًا جالها إكتئاب وظروفهم المادية مش أحسن حاجة ومش عارفين يصرفوا على ولادهم، وكان بيوت كتير أوي مفتوحة زمان ودلوقتي ناس بتقعد بالـ 5 سنين في البيت حتى المؤلفين والمخرجين والناس متضايقة، لازم النقابات تدعم الناس دي ومينفعش يكون اللي بيمثلوا 15 أو 20 حد والباقي قاعد في البيت، المفروض أن الدولة معترفة بيا أني ممثلة أنا قاعدة في البيت ليه؟.

وأردفت: أنا عندي بيزنس تاني علشان مش عايزة أشتغل حاجة مبقاش مقتنعة بيها، وأنا واخدة الفن هواية ومش عايزة أبقى بشتغل علشان الفلوس، والمفروض النقابة يكون في بينهم تعاون وبين المخرجين والمنتجين الجداد، في ناس كتير كبار قاعدين في البيت ومبيعرفوش يعملوا حاجة غير التمثيل، أتمنى يكون في مراعاة للنقابة.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



