ساحة العلم بالطور تشهد انطلاق "ليالي رمضان"بأغاني التراث السيناوي

انطلقت امس بساحة العلم بطور سيناء، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة التلقائين أطفال، بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح وقدمت باقة من أغاني التراث السيناوي منها: يا مرحبا، عم يا جمال، بجانب عروض استعراضية راقصة لفرقة فنون شعبية أطفال طور سيناء بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، وقدمت مجموعة من الفقرات الاستعراضية المتنوعة منها الصعيدي والنوبي، وذلك بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

كما تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "المرأة في الإسلام" للشيخ محمد أحمد الشحات، أوضح به أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانة واهتماما كبيرا، بجانب ذلك عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب المركزي بقصر ثقافة الطور بعنوان "رمضان جانا" شارك بها الشاعر محمد الدسوقي رئيس شعبة النقد الأدبي السابق باتحاد كتاب مصر، وأدارها الأديب حسن الإمام. كما أقيمت أولى أيام ورشة المرأة "الكروشيه" للمدربة رباب أحمد.

وضمن احتفالات فرع ثقافة جنوب سيناء بشهر رمضان والمنفذة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، قدم بيت ثقافة رأس سدر عرضا فنيا للإنشاد الديني للشيخ العربي عبد الحميد، بجانب محاضرة بعنوان "فضائل الشهر الكريم" لذوي الاحتياجات الخاصة شارك بها الشيخ إبراهيم الشاعر، وتحدث عن فضل الشهر الكريم وأثره في تقويم السلوك، كما شهدت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر ورشة رسم وتلوين للأطفال.

واستمرارا للفعاليات أقام بيت ثقافة نويبع عرضا فنيا لكورال الأطفال، تضمن مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية منها "قمر نبدأ ليالينا، بحبك وأريدك، نور النبي"، كما نفذ بيت ثقافة أبو زنيمة ورشة اكتشاف وتنمية مواهب غنائية، إلى جانب محاضرة شارك بها الشيخ محمد مصطفى إمام مسجد الحي الثاني أبوزنيمة، أوضح بها كيفية التميز في الشهر الكريم، بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة بعنوان "سلوكيات المسلم في رمضان" ألقاها الشيخ كمال زغلول، موضحا عددا من السلوكيات في رمضان مؤكدا أن أهمها صدق النوايا والقلوب. بخلاف ورش متنوعة شهدتها مكتبة طابا الثقافية والمدرسة الصناعية بطور سيناء.

هذا ويقدم فرع ثقافة جنوب سيناء ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

ويشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.