إنجي شرف: أخدت قرار اعتزالي في لحظة إحباط

حلت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، ضيفة في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية، وأسباب اعتزالها الفن.

تحدثت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، عن قرار اعتزالها للفن، مؤكدة أن الأعمال التي عُرضت عليها قبل اعتزالها كانت أقل إمكانياتها الفنية، بجانب عدم قدرتها على التأقلم مع المنتجيين الحاليين.

وقالت إنجي شرف، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": بقالي سنة بفكر في الاعتزال، وعلشان أكون صريحة كانت لحظة إكتئاب وإحباط في أني مؤخرًا مش بعمل كل اللي عايزاه، والأدوار اللي بتجيلي بنتقي منها وحاسة أنها أقل من إمكانياتي، ده مش غرور مني ولكن أنا وقفت مع نجوم كبار جدًا وكنت من أصغر الناس اللي عملت بطولات.

وتابعت: مش عارفة ليه الحظ كده ويمكن علشان الإنتاج قل شوية، والفكرة مش في مساحة الأدوار ولكن العمل كـ كل مبيببقاش أحسن حاجة بالنسبة ليا، وبنلاقي نفسنا اللي بينتج حد تاجر وبيبقى شغال في أي حاجة زي أنه بيكون مقاول مثلًا وقرر أنه ينتج علشان شايف أن الإنتاج هيجيب له فلوس، بالتالي الشغل والورق والتصوير بيكون دون المستوى.

إنجي شرف: أشتغلت مع ناس جامدة أوي

وأضاف: أنا اشتغلت مع ناس جامدة أوي ومش عارفة أتعامل مع اللي بيحصل، وحاسة أن الناس اللي بتنتج دي واخدين المهنة كتجارة ويلا هنخلص 15 حلقة في 9 أيام واقلب، وحسيت أن ده بيضيع اللي عملته ودي حاجات قليلة على إمكانياتي، وقولت أني أعيد حساباتي، وخدت قرار اعتزال التمثيل، ولكن ممكن أطلع في البرامج أو أغني أو أقدم برنامج.

وأردفت: أبقى كدابة لو قولت موحشنيش التمثيل، ولكن أنا خدت القرار في لحظة إحباط، وإيه اللي هيحصل بعد كده الله أعلم، واتضايقت أن الناس قالت أني أعلنت اعتزالي علشان أطلع تريند، والحقيقة أني صليت الفجر وكنت محبطة جدًا ودعيت ربنا وحسيت أني عايزة أبعد عن كل حاجة وكتبت البوست بعد الفجر، وأنا لاقيت الدنيا مقلوبة ومكنتش أقصد ده.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.